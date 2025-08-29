Самый дешевый кроссовер Tesla стал намного мощнее. Фото

Новая Tesla Model Y Juniper (внутреннее название) уже поступила в продажу. Производитель надеется, что модернизированный электрокар поправит дела компании. Самый дешевый кроссовер Tesla теперь стал намного мощнее.

Новую Tesla Model Y Juniper Performance 2026 модельного года показывает Motor1. Мощный и быстрый электрический кроссовер возглавит линейку электрической модели.

Модернизацию провели по очень предсказуемому сценарию. Изменились бамперы и декор. Спереди кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3.

Для Tesla Model Y Performance 2026 разработали другие бамперы, но в целом дизайн основан на стандартной модели. Ранее автомобиль проходил динамичные дорожные испытания на треке Нюрбургринг, поэтому были внесены изменения в ходовые настройки.

Появилась полноприводная силовая установка мощностью 460 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода Tesla Model Y Performance оценивается в 580 километров. Цена Tesla Model Y – от 39 950 долларов. Вариант Performance оценили в 61 990 евро – пока есть только европейская цена.

