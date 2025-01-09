Самый дешевый кроссовер Tesla 2025 года перестал быть секретом. Фото

Самый дешевый кроссовер Tesla 2025 года – это модернизированная Model Y Juniper. Автомобиль готовят к премьере, хотя машина уже перестала быть секретом. В сеть просочились фото готового электрокара.

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Ранее модель Tesla Model Y Juniper даже отправилась в производство. Однако публичный дебют автомобиля еще не состоялся. Фото Tesla Model Y 2025 публикует Drive.

Новую Model Y Juniper показали живьем в сети перед дебютом. Автомобиль проходит дорожные тесты на испытательном полигоне. Никакой маскировки на кузове нет, поэтому мы видим, что рестайлинг провели по очень предсказуемому сценарию.

Изменились бамперы и декор. Спереди кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3.

На данный момент Tesla Model Y Juniper – это название прототипа, ведь в продажу электрокар отправится с привычным именем.

Ранее сообщалось, что на заводе в Шанхае начали собирать пробные партии по 12 машин в день. Это стандартная процедура для доводки конвейера перед стартом полноценной работы. Электрический кроссовер получит вариант на 7 мест в салоне с тремя рядами кресел. Вдобавок эксклюзивно для китайского рынка готовят удлиненный кузов, в котором будет 6 мест.

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