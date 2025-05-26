Популярный в Украине бюджетник Jeep показали с новым дизайном. Фото

Компактный бюджетный кроссовер Jeep Renegade популярен в Украине на вторичном рынке. Значит, многим интересно взглянуть на модель 2 поколения. Производитель над ней уже работает, тем временем в сети показали новый дизайн для машины.

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Новый Jeep Renegade станет самой дешевой моделью американского бренда. Но машину пока держат в секрете. Тем временем можно взглянуть на дизайн в рамках проекта грядущего кроссовера от maltesedesign_concept.

Бюджетник Jeep Renegade 2026 модельного года (ориентировочная дата) снова должен стать очень популярным автомобилем. В руководстве бренда ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это как раз новый Jeep Renegade 2 поколения.

Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле и появятся в продаже раньше.

В компании создали еще две недорогие машины. Кроссовер Jeep Compass уже рассекретили. Также новый Jeep Cherokee 2026 года готовят к премьере.

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