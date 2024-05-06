Самый дешевый Hyundai в истории: покупатель получил машину за минимальную цену

Б/у авто из США в Украине очень популярны. Зачастую на страховых аукционах наподобие Copart и IAAI покупают машины после ДТП, из Америки их доставляют покупателям и на месте восстанавливают. Но этот седан Hyundai Sonata за 25 долларов, который можно назвать самым дешевым в истории компании, не попадал в аварию.

Детали необычной сделки сообщает Авто24. Б/у Hyundai Sonata 2013 года с аукциона IAAI выглядит неплохо. На кузове серебристого автомобиля нет следов серьезных повреждений. В ДТП седан не попадал, а царапины – это мелочи и издержки эксплуатации.

Но страховая компания не выставит машину за 25 долларов на аукцион без причины, верно? Несмотря на отсутствие серьезных повреждений, покупателей отпугивает кое-что другое. Автомобиль продали после угона.

В салоне Hyundai Sonata 2013 вырван замок зажигание. Кроме прочего, состояние интерьера нельзя назвать хорошим. Здесь отчетливо видны следы эксплуатации – пробег превышает 300 000 км.

Скорее всего, машину ожидает судьба донора запчастей. Если, конечно, покупатель найдет в автомобиле достаточное количество элементов, которые можно выгодно продать с учетом времени на разборку.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самые популярные б/у автомобили среди украинских покупателей.