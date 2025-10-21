Самый дешевый гибрид: Toyota раскрыла стоимость нового кроссовера

Недорогая модель Toyota Aygo X 2026 года стала самым дешевым гибридом компании в Европе. Конечно, кроссовером этот автомобиль можно назвать условно, но он привлекает современным стилем и низкой стоимостью.

Компактный автомобиль получил очень экономичную силовую установку с низким расхода топлива. Про цену Toyota Aygo X на европейском рынке и другие подробности сообщает Carscoops.

Японский бюджетный кроссовер теперь называется Toyota Aygo X Hybrid. Это значит, что самый доступный автомобиль Toyota на глобальном рынке теперь тоже оснащен гибридной силовой установкой.

Машина на базе городской модели Yaris (но компактнее) претерпела плановый рестайлинг. Очевидно, что бюджетник Toyota 2026 модельного года получил полностью новое "лицо". Заменили бампер и декоративные элементы. Фары получили другую форму.

Задние фонари сохранили свою форму. На месте осталась и полностью стеклянная дверца багажника. Теперь кроссовер Toyota Aygo X Hybrid оснащается только гибридной силовой установкой мощностью 115 л.с. с расходом топлива менее 4 л/100 км. В продаже новинка появилась с ценой от 19 670 евро.

