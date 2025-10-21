УкраїнськаУКР
Самый дешевый гибрид: Toyota раскрыла стоимость нового кроссовера

Toyota Aygo X Hybrid

Недорогая модель Toyota Aygo X 2026 года стала самым дешевым гибридом компании в Европе. Конечно, кроссовером этот автомобиль можно назвать условно, но он привлекает современным стилем и низкой стоимостью.

Компактный автомобиль получил очень экономичную силовую установку с низким расхода топлива. Про цену Toyota Aygo X на европейском рынке и другие подробности сообщает Carscoops.

Японский бюджетный кроссовер теперь называется Toyota Aygo X Hybrid. Это значит, что самый доступный автомобиль Toyota на глобальном рынке теперь тоже оснащен гибридной силовой установкой.

Toyota Aygo X Hybrid

Машина на базе городской модели Yaris (но компактнее) претерпела плановый рестайлинг. Очевидно, что бюджетник Toyota 2026 модельного года получил полностью новое "лицо". Заменили бампер и декоративные элементы. Фары получили другую форму.

Задние фонари сохранили свою форму. На месте осталась и полностью стеклянная дверца багажника. Теперь кроссовер Toyota Aygo X Hybrid оснащается только гибридной силовой установкой мощностью 115 л.с. с расходом топлива менее 4 л/100 км. В продаже новинка появилась с ценой от 19 670 евро.

