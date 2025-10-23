Самый дешевый электромобиль Audi показали с эффектным дизайном

Audi создала свой самый дешевый электромобиль и постепенно готовит его к премьере. Хотя производитель пока держит эту машину в секрете, в сети новинку показали с эффектным дизайном.

Про новую Audi Q2 e-tron ранее появилась первая информация. Это предварительное название модели, ведь производитель пока ничего не рассказывает. На канале Digimods DESIGN показали свой вариант дизайна модели

Кузов автомобиля уже готов, однако его прятали под камуфляжем во время ходовых испытаний прототипа. Известно, что новинку построили на базе электромобиля VW ID.Polo, который недавно рассекретили в качестве предсерийной машины. Премьера модели Audi Q2 e-tron ожидается в 2026 году.

Скоро рассекретят другой автомобиль – кроссовер Audi Q4 E-Tron после модернизации. Автомобиль недавно тоже отправился на дорожные испытания перед премьерой.

Уже известно, где произойдут основные изменения. Электрокар Audi Q4 E-Tron получит другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

