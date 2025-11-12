Самый дешевый электрокроссовер Hyundai появился в Украине. Фото

Новая бюджетная модель Hyundai Inster 2025 года оказалась самым дешевым электрокроссовером корейского бренда. Этот автомобиль уже появился в Украине.

Видео дня

Подробности о машине сообщили официально. Хэтчбек, стилизованный под городской кроссовер, оказался современной доступной машиной для молодых покупателей. Мощность мотора составляет 97 или 115 л.с. в зависимости от спецификации.

Недавно в сети обратили внимание на практичность модели Hyundai Inster. Угол наклона спинок задних кресел регулируется. Многие пассажиры найдут эту функцию очень удобной. А детская коляска в сложенном состоянии без труда поместится в багажник.

Недавно эксперты Motor1 отметили преимущества Hyundai Inster. Среди плюсов назвали удобные компактные размеры кузова, стильный дизайн и приятные ходовые характеристики.

Среди минусов – довольно тесный салон, медленный интерфейс информационно-развлекательной системы и недостаточное оснащение в базовом исполнении. Впрочем, это ожидаемо для бюджетного автомобиля.

Цена Hyundai Inster 2025 года в Украине – от 934 400 грн. Запас хода – до 370 км, но есть и базовый батарейный блок на 300 км.

OBOZ.UA ранее рассказывал про другой электрический кроссовер Hyundai.