Обещали сделать дешевле: новый кроссовер Hyundai показали на фото

Новый кроссовер Hyundai Nexo 2026 модельного года обещали сделать дешевле в сравнении с предшественником. Возможно, это поможет производителю привлечь внимание к водородному электрокару. Его показали на новых фото.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, новый Hyundai Nexo 2 поколения уже рассекретили официально. Это необычная модель. Автомобиль в следующем году заменит предшественника, который появился в 2018 году.

Дизайн серийной модели выполнили в стиле концепта Hyundai Initium 2024 года. Электрокар получил смелую геометричную внешность, в которой преобладают прямые линии и простые формы. Смотрится очень свежо, но на другие кроссоверы Hyundai автомобиль не похож. Отдаленно в кузове просматриваются идеи Pontiac Aztek 2002 года.

Водородная силовая установка вырабатывает электричество, которого достаточно для преодоления 700 км до следующей заправки. Примерно на 100 км больше в сравнении с предшественником.

Новый Hyundai Nexo 2 получил более совершенную и мощную силовую установку на 255 л.с. Это небольшой прирост на уровне 50 сил.

OBOZ.UA ранее показывал новый практичный кроссовер Kia.