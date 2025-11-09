Самый дешевый электрокар Renault показали вживую

Новая модель Renault Twingo E-Tech EV дебютировал как самый дешевый электрокар французского бренда. Это долгожданная доступная модель, которую готовят к выходу на рынок. Машину показали вживую после премьеры.

Про автомобиль рассказывает Electrifying. Новый Renault Twingo E-Tech Electric получился компактным с длиной кузова 3789 мм при колесной базе 2493 мм. Ширина равна 1720 мм, а высота составляет 1491 мм. Объем багажника Renault Twingo – 360 л, и 1000 л, если опустить задние кресла.

К производству и старту продаж электрический бюджетник Renault Twingo 4 поколения готовят в 2026 году по цене менее 20 000 евро. Ранее мы видели концепт Twingo 2024 года. Серийный электрокар Renault почти без изменений повторяет его внешность.

Переднеприводный Renault Twingo EV оснащается 80-сильным электромотором, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 12,1 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Батарея емкостью 27 кВтч обеспечивает запас хода 260 км.

