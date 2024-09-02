Самые надежные и дешевые: эксперты назвали лучшие авто с пробегом

Рынок автомобилей с пробегом существует для тех, кого не устраивают цены на новые машины. Однако важно выбрать самые надежные модели. Эксперты составили как раз такой список.

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Эксперты Consumer Reports в свежем рейтинге определили лучшие б/у автомобили, которые можно купить в 2024 году. Фаворитов определили с помощью множества параметров. Соответствующий список отражает победителей отчетов.

Нас интересует то, что цены на эти машины довольно низкие – особенность б/у автомобилей. В список попали самые надежные и качественные модели по мнению специалистов.

Лучшие б/у автомобили в 2024 году:

Chevrolet Cruze (2016-2019);

Hyundai Elantra (2017-2020);

Honda HR-V (2016-2022);

Toyota Corolla Hybrid (2020-2024);

Kia Sportage (2017-2022);

Toyota RAV4 Hybrid (2016-2018);

Mazda CX-9 (2016-2023);

Buick Envision (2016-2020);

Toyota Tacoma (2005-2015);

Mazda MX-5 Miata (2016-2024).

Список примечателен еще и тем, что в ном собрали лучшие машины из каждого сегмента. Таким образом покупателям удалось подсказать и лучший седан, и семейный большой кроссовер, и даже спорткар.

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