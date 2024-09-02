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Недорогие бестселлеры: какие автомобили нравятся украинцам

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
243
Toyota RAV4

Бестселлеры среди автомобилей в Украине – недорогие машины, которые пользуются высокой популярностью. В особенности автомобилисты уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам. Именно такие машины нравятся покупателям больше всего.

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Доступные машины опять лидируют в рейтинге продаж. В августе 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок новых машин составил 8,1 тысяч экземпляров. На 27% больше, чем в июле 2024 года.

В то же время продажи выросли на 40%, если сравнивать статистику с августом 2023 года.

Skoda Octavia

Самые популярные автомобили в Украине:

  1. Toyota (1248 шт.);
  2. Renault (738 шт.);
  3. BMW (633 шт.);
  4. Skoda (538 шт.);
  5. Volkswagen (483 шт.).

В лидерах – известные производители доступных машин. Две верхние позиции занимают Toyota и Renault, которые постоянно меняются местами в рейтинге. Возглавил рынок бюджетный кроссовер Renault Duster.

Интересно, что на третьем месте оказался премиальный бренд BMW, который выделяется в рейтинге. Не секрет, что сегодня рынок дорогих машин в Украине чувствует себя особенно хорошо.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой автомобиль Volkswagen.