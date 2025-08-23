Новый недорогой внедорожник Mitsubishi показали в эффектном виде

Новый внедорожник Mitsubishi Pajero скоро вернется на рынок как долгожданный недорогой автомобиль для популярного сегмента SUV. При этом новинка окажется доступнее предшественника. Машину показали в эффектном виде.

На некоторых рынках японский внедорожник известен как Mitsubishi Montero. Модель следующего поколения показали на канале LUXYCAR. Это возможный вариант внешности в попытке угадать реальный дизайн.

Недавно первый прототип показали на дороге, но кузов был скрыт под камуфляжной маскировкой для сохранения секретности. Новинка будет дешевле, чем многие предполагали ранее. При этом новый Mitsubishi Pajero станет компактнее и со временем заменит Mitsubishi Pajero Sport.

Ранее сообщалось, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada. Новое поколение этих огромных автомобилей дебютировало недавно. На той же платформе построен флагманский внедорожник Infiniti QX80.

Теперь ожидается, что для нового внедорожника модернизируют платформу CMF-C/D от Mitsubishi Outlander. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле. Еще один возможный вариант – рамная архитектура пикапа Mitsubishi L200.

