Самую практичную модель Dacia показали в новом виде

Практичная модель Dacia Jogger 2026 года готовится к премьере после модернизации. Рестайлинговый автомобиль опять предложит удобные решения для больших семей, которые ищут максимально вместительную бюджетную модель.

Видео дня

Бюджетный универсал Dacia Jogger 2026 ранее был замечен в ходе дорожных испытаний. Дизайн автомобиля после рестайлинга будет соответствовать современным моделям Dacia. Как раз на эту тему фантазируют рендеры TALKWHEELS, которые демонстрируют вариант внешности машины.

Очевидно, что практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получит новые фары и фонари, а также измененные бамперы.

Dacia готовит еще несколько новых моделей. Все они будут достаточно большими по сравнению с прошлыми автомобилями бренда. Среди основных соперников нового хэтчбека, о котором пока мало информации, называют модели С-класса Volkswagen Golf и Opel Astra.

Вероятно, в Dacia рассматривают хэтчбек как альтернативу Renault Megane из ДВС (превратившегося в электрокар). Еще несколько вариантов – купеподобный кроссовер, большой универсал или даже недорогой пикап.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый успешный внедорожник Honda.