Самую дешевую модель Dacia показали в подробностях. Фото

Renault в подробностях показала новую Dacia Hipster, которая станет самой дешевой моделью бренда. Автомобиль предложит своим покупателям современную мобильность, доступность и необычный дизайн.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что новая Dacia Hipster Concept пока демонстрирует направление развития будущего серийного электрокара. Цена может составить менее 20 000 евро.

В первую очередь модель Dacia Hipster привлекает внимание необычным дизайном. Геометричный стиль смотрится свежо и игриво. А компактный 3-метровый кузов предлагает места для четырех человек и небольшой багажник.

Китайское завоевание европейского авторынка продолжается. Пускай это происходит очень медленно, его не может отрицать даже Dacia, которая продает самые популярные бюджетные автомобили в Европе.

Dacia известна своим крепким присутствием в сегменте бюджетных автомобилей. Но, в отличие от производителей из КНР, у румынского бренда есть репутация, качество и стильный дизайн. Новый электромобиль Dacia Hipster наверняка укрепит позиции производителя.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой электрокар Ford.