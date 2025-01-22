Самую дешевую модель Bentley впервые показали на фото в сети

Bentley готовит свою самую дешевую и компактную модель. Конечно, в контексте позиционирования бренда эти понятия очень относительны. Но, как всегда, автомобиль построят на компонентах концерна VW. Амбициозную машину показали на первых фото.

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Детали сообщает Carscoops. Собственно, первое подтверждение использования агрегатов других производителей концерна как раз на видно на фото. Перед нами тестовый прототип новой модели Bentley, которая скрывается под кузовом Porsche Cayenne.

Однако для Bentley платформу сделают немного короче, чтобы получить кроссовер с длиной кузова менее 5 м. В основе используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV.

Первый электромобиль Bentley, как ожидается, появится к 2026 году как автомобиль 2027 модельного года. Машину позиционируют как городской автомобиль.

Технической информации об электрокаре нет. Самый мощный Macan EV предлагает 630 сил и запас хода около 600 км. Это ориентир для британского кроссовера, который могут сделать еще мощнее.

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