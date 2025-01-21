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Дешевле чем VW: какие новые модели SEAT скоро появятся. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,9 т.
SEAT

Автомобильное подразделение испанской компании SEAT внутри концерна VW отвечает за производство недорогих моделей, которые дешевле своих немецких родственников. Для 2025 года в компании подготовили новые машины.

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OBOZ.UA напоминает, что еще в начале 2024 года появилось первое упоминание о новом кроссовере SEAT Arona 2025 модельного года. Тогда же стало известно про рестайлинг SEAT Ibiza 2025.

В сеть даже просочились первые фото этих автомобилей. Обе модели претерпят модернизацию, получат обновленную внешность и более современные интерьеры. Также ожидаются гибридные силовые установки в линейке.

SEAT Arona 2025

Сообщалось ранее, что автомобильное подразделение SEAT закроют. Но, похоже, у компании есть будущее. Ситуация улучшилась, когда с начала 2024 года продажи выросли на 12%.

SEAT Ibiza 2025

Ожидалось, что бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, полностью вытеснит SEAT. Но покупатели не готовы отпускать знаменитый бренд.

OBOZ.UA уже сообщал про новый недорогой и практичный кроссовер Hyundai.