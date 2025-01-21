Дешевле чем VW: какие новые модели SEAT скоро появятся. Фото

Автомобильное подразделение испанской компании SEAT внутри концерна VW отвечает за производство недорогих моделей, которые дешевле своих немецких родственников. Для 2025 года в компании подготовили новые машины.

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OBOZ.UA напоминает, что еще в начале 2024 года появилось первое упоминание о новом кроссовере SEAT Arona 2025 модельного года. Тогда же стало известно про рестайлинг SEAT Ibiza 2025.

В сеть даже просочились первые фото этих автомобилей. Обе модели претерпят модернизацию, получат обновленную внешность и более современные интерьеры. Также ожидаются гибридные силовые установки в линейке.

Сообщалось ранее, что автомобильное подразделение SEAT закроют. Но, похоже, у компании есть будущее. Ситуация улучшилась, когда с начала 2024 года продажи выросли на 12%.

Ожидалось, что бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, полностью вытеснит SEAT. Но покупатели не готовы отпускать знаменитый бренд.

OBOZ.UA уже сообщал про новый недорогой и практичный кроссовер Hyundai.