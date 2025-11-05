Самую дешевую модель Alfa Romeo показали в подробностях. Фото

Новая Alfa Romeo Junior – самая дешевая модель компании. Стильный итальянский кроссовер уже отправили в продажу. Теперь автомобиль показали в подробностях на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, вскоре после премьеры производителю пришлось сменить имя автомобиля из-за проблем с итальянским законодательством. Изначально машина называлась Alfa Romeo Milano.

Новая Alfa Romeo Junior благодаря эффектной внешности моментально привлекает внимание и выделяется в дорожном трафике. Дизайн демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменный элемент – треугольная решетка спереди.

Гибрид Alfa Romeo Junior Ibrida 2025 (стандартный вариант) получил мощность 136 л.с. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Junior Veloce – более мощный электрокар с 280-сильной отдачей.

Автомобиль использует в своей основе компоненты Peugeot и Opel. Фактически, это измененный вариант кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger.

