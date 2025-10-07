Самая популярная модель: новый бюджетник Dacia показали официально

Бюджетная модель Dacia Sandero – самая доступная машина румынского бренда, которая является популярным бестселлером европейского рынка. Автомобиль после модернизации показали официально на фото.

Видео дня

Про новый Dacia Sandero 2026 модельного года сообщает Motor1. Бюджетный автомобиль после рестайлинга показали как стандартный хэтчбек и компактный кроссовер Dacia Sandero Stepway 2026.

Изменились бамперы и светотехника. Задние фонари теперь прозрачные. Появился аккуратный декор. В палитре есть новые оттенки кузова: янтарно-желтый и песчаный.

В списке оснащения Dacia Sandero теперь есть увеличенный 10-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона.

Двигатели Dacia Sandero 2026 года:

1,2 л бензин (65 л.с.);

1,2 л бензин (100 л.с.);

1,2 л бензин (110 л.с.);

1,2 л бензин (120 л.с.);

1,8 л бензин +2 электромотора (гибрид, 155 л.с.)

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный кроссовер Nissan.