Какой автомобиль проедет перекресток последним? Сложное задание по ПДД с фото
Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках. Это непростые участки дороги, где нужно действовать быстро и осмотрительно, учитывая все нюансы и потенциальные опасности.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте быстро определить какой автомобиль проедет перекресток последним?
Какой автомобиль проедет перекресток последним?
- Белый;
- Красный;
- Зеленый;
- Синий грузовик.
Объяснение
Перекресток – место пересечения, прилегания или разветвления дорог на одном уровне, границей которого являются воображаемые линии между началом округлений краев проезжей части каждой из дорог. Не считается перекрестком место прилегания к дороге выезда с прилегающей территории.
Существует так называемое правило "помехи справа": водитель обязан дать дорогу приближающемуся транспортному средству.
Водитель должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге, а при наличии таблички 7.8 – транспортным средствам, двигающимся по главной дороге.
Белые и красные автомобили находятся на главной дороге. Они разъедутся между собой по правилу препятствия вправо, как водители зеленого авто и синего грузовика.
Правильный ответ
Правильный ответ 4 – последним проедет синий грузовик.
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