Какой автомобиль проедет перекресток последним? Сложное задание по ПДД с фото

Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках. Это непростые участки дороги, где нужно действовать быстро и осмотрительно, учитывая все нюансы и потенциальные опасности.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте быстро определить какой автомобиль проедет перекресток последним?

Какой автомобиль проедет перекресток последним?

Белый; Красный; Зеленый; Синий грузовик.

Объяснение

Перекресток – место пересечения, прилегания или разветвления дорог на одном уровне, границей которого являются воображаемые линии между началом округлений краев проезжей части каждой из дорог. Не считается перекрестком место прилегания к дороге выезда с прилегающей территории.

Существует так называемое правило "помехи справа": водитель обязан дать дорогу приближающемуся транспортному средству.

Водитель должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге, а при наличии таблички 7.8 – транспортным средствам, двигающимся по главной дороге.

Белые и красные автомобили находятся на главной дороге. Они разъедутся между собой по правилу препятствия вправо, как водители зеленого авто и синего грузовика.

Правильный ответ

Правильный ответ 4 – последним проедет синий грузовик.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

попытайтесь определить, какие знаки позволяют скорость 60 км/ч ;

или пройдите тест о максимальной скорости ;

либо решите задачу о том, какой из знаков предпочитает встречное движение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.