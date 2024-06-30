Разрешено ли водителю двигаться задним ходом? Интересная задача по ПДД

Задний ход – это маневр, позволяющий в некоторых ситуациях удобно изменить направление движения. Но его использование очень строго регламентируют ПДД, чтобы не создать лишнюю опасность на дороге.

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Насколько хорошо вы знаете требования правил к движению задним ходом? Тест по этой теме появился в TikTok-блоге "А ты знаешь ПДД?".

На картинке, которая задает условия задачи, мы видим красный автомобиль, который двигается по городским улицам. Внимательно присмотритесь ко всем нюансам его расположения и скажите, разрешено ли ему в этом месте перейти на задний ход? Ответов здесь может быть только два:

да, разрешено; нет, не разрешено.

Чтобы правильно ответить на эту задачу, следует вспомнить раздел 10 действующих Правил "Начало движения и изменение его направления". А точнее пункт 10.10, определяющий, где двигаться задним ходом запрещено.

Вот чего он требует: "Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Как видим, красный автомобиль из условий задачи находится на Т-образном перекрестке. А значит, он четко подпадает под этот пункт. Таким образом, правильным является второй ответ: красному авто нельзя двигаться в этой ситуации задним ходом.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по определению места, где водитель имеет право припарковать свой автомобиль.

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