Разрешено ли развернуться? Задание для водителей

Разворот через полосу попутного движения – один из самых опасных маневров на дороге, который может легко вызвать аварию с серьезными последствиями. Но могут ли действующие ПДД разрешить такой разворот хотя бы в каких-то случаях?

Проверьте себя с помощью теста, который был опубликован на YouTube-канале "За! Правилами". По его условиям мы видим желтое легковое авто, которое движется по дороге в левой полосе. Справа от него едет синий грузовик, водитель которого планирует развернуться, о чем сообщает световым указателем. Вам нужно дать ответ, может ли, согласно правилам, водитель грузовика развернуться именно таким образом. Вот какие варианты предлагают авторы теста:

разрешается; разрешается, если габариты не позволяют развернуться из крайней левой полосы; разрешается, предварительно дав дорогу желтому автомобилю; ответы 2 и 3; запрещается.

Как мы видим из условий задачи, водитель грузовика планирует развернуться из крайней правой, а не левой полосы, то есть не из соответствующего крайнего положения. И здесь логично будет предположить, что столь крупногабаритному транспортному средству нет никакой возможности выполнить разворот с левой полосы, ведь для этого ему банально не хватит места.

Впрочем, здесь стоит также вспомнить пункт 10.6 действующих ПДД, который позволяет отступать от требований пункта 10.4 и выполнять разворот или поворот не из соответствующего крайнего положения, если это не противоречит требованиям запрещающих или предписывающих дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения. Что касается самого пункта 10.4, то, согласно ему, при повороте налево или развороте не в пределах перекрестка не из соответствующего крайнего положения, требуется от водителя уступить дорогу как встречным, так и попутным транспортным средствам.

Таким образом получается, что Правила не запрещают водителю грузовика выполнять разворот из правой полосы движения. Однако перед тем, как начать этот маневр, он должен пропустить водителя желтой легковушки. Правильным является четвертый вариант ответа.

