Разрешен ли маневр? Тест на знание ПДД

Резкие маневры на дороге могут представлять серьезную опасность для участников дорожного движения, поэтому они должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ПДД. Насколько хорошо вы владеете ими?

Видео дня

Проверить свои знания можно с помощью теста, который был опубликован на YouTube-канале "За! Правилами". Задание заключается в том, чтобы ответить, может ли водитель выполнить разворот на указанном участке и подобрать пассажира в указанной точке на остановке общественного транспорта? Вот какие здесь могут быть варианты ответа:

разрешается; разрешается только при отсутствии маршрутных транспортных средств; разрешается только в светлое время суток; запрещается.

Начать разбор этой задачи нужно с того, может ли вообще водитель выполнить на этом участке разворот. Разметка такой маневр не запрещает, ведь она является прерывистой именно со стороны желтого авто. Но можно ли так вести себя на дороге в пределах остановок маршрутных транспортных средств? Согласно пункту 10.7 действующих ПДД, такие действия допустимы – остановки не входят в перечень мест, где разворачиваться запрещено.

Итак, сам по себе разворот в подобных условиях для водителя желтого авто не запрещен. Но есть еще один нюанс, который нужно учесть – это знак, который обозначает остановку автобуса. Он указывает на то, что здесь в действие вступает пункт 15.9 ПДД. Он запрещает остановку ближе, чем за 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет, ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон.

Это означает, что водитель, хотя и имеет право выполнить разворот в этом месте, остановиться в выбранной точке он не будет иметь права без исключений – это станет нарушением. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить, какое авто должно уступить на перекрестке – легковушка, которая поворачивает, или грузовик с проблесковым маячком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.