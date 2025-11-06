Разрешен ли проезд водителю грузовика? Тест по ПДД

Вопросы по Правилам дорожного движения – это не только подготовка к экзамену. Это ежедневная практика, которая помогает водителям действовать уверенно, безопасно и сознательно. Каждая такая задача – проверка внимательности, знаний и логики.

Это прекрасная возможность вспомнить важные пункты правил и понять, почему определенный маневр разрешен или запрещен. Поэтому разберем подробно, имеет ли право водитель грузового автомобиля выполнить показанный маневр.

Разрешается ли водителю грузового автомобиля изображенный маневр?

Разрешается. Разрешается при отсутствии других транспортных средств. Разрешается только при отсутствии пешеходов. Запрещается.

Пояснение

Есть участок дороги, где грузовой автомобиль хочет выехать на другую дорогу. Его маршрут пролегает через жилую зону, обозначенную знаками 5.34 "Жилая зона" на въезде и 5.35 "Конец жилой зоны" на выезде.

Итак, стоит сузить варианты до двух: разрешается или запрещается, ведь наличие пешеходов или других транспортных средств не влияет на сам факт разрешения или запрета движения через жилую зону.

В соответствии с пунктом 26.2 Правил дорожного движения, в жилой зоне запрещается транзитное движение транспортных средств. На схеме видно, что грузовой автомобиль именно проезжает жилую зону транзитом, то есть не имеет пункта назначения внутри нее.

Кроме того, в жилой зоне запрещено движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов, кроме тех, которые:

обслуживают объекты или граждан, проживающих в этой зоне;

выполняют технологические работы;

принадлежат гражданам, проживающим в пределах этой зоны.

Таким образом, водителю грузового автомобиля осуществлять такой маневр запрещено.

Правильный ответ: 4 – запрещается.

