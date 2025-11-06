Разрешен ли проезд водителю грузовика? Тест по ПДД
Вопросы по Правилам дорожного движения – это не только подготовка к экзамену. Это ежедневная практика, которая помогает водителям действовать уверенно, безопасно и сознательно. Каждая такая задача – проверка внимательности, знаний и логики.
Это прекрасная возможность вспомнить важные пункты правил и понять, почему определенный маневр разрешен или запрещен. Поэтому разберем подробно, имеет ли право водитель грузового автомобиля выполнить показанный маневр.
Разрешается ли водителю грузового автомобиля изображенный маневр?
- Разрешается.
- Разрешается при отсутствии других транспортных средств.
- Разрешается только при отсутствии пешеходов.
- Запрещается.
Пояснение
Есть участок дороги, где грузовой автомобиль хочет выехать на другую дорогу. Его маршрут пролегает через жилую зону, обозначенную знаками 5.34 "Жилая зона" на въезде и 5.35 "Конец жилой зоны" на выезде.
Итак, стоит сузить варианты до двух: разрешается или запрещается, ведь наличие пешеходов или других транспортных средств не влияет на сам факт разрешения или запрета движения через жилую зону.
В соответствии с пунктом 26.2 Правил дорожного движения, в жилой зоне запрещается транзитное движение транспортных средств. На схеме видно, что грузовой автомобиль именно проезжает жилую зону транзитом, то есть не имеет пункта назначения внутри нее.
Кроме того, в жилой зоне запрещено движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов, кроме тех, которые:
- обслуживают объекты или граждан, проживающих в этой зоне;
- выполняют технологические работы;
- принадлежат гражданам, проживающим в пределах этой зоны.
Таким образом, водителю грузового автомобиля осуществлять такой маневр запрещено.
Правильный ответ: 4 – запрещается.
