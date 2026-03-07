Разрешен ли поворот налево? Задание для водителей

Знание правил дорожного движения является критически важным для предотвращения аварий. Особенно что касается поворотов и разворотов. Ведь именно во время этих маневров чаще всего возникают опасные ситуации.

Четкое понимание ПДД помогает водителям правильно оценивать дорожную ситуацию, избегать конфликтов с другими участниками движения и сохранять жизнь и здоровье.

На YouTube-канале "По правилам" водителям предложили решить интересный тест, проверяющий бдительность и знание дорожной символики.

Посмотрите на изображение ниже и выберите ответ на вопрос: разрешается ли водителю зеленого автомобиля повернуть налево в этой ситуации?

Варианты ответа:

разрешается разрешается только, если он там живет разрешается, если он там работает условия указанные в вариантах 2 и 3 запрещается.

В центре внимания оказался зеленый автомобиль на перекрестке, водитель которого планирует совершить поворот налево, несмотря на установленные ограничения. Эта задача наглядно демонстрирует, как часто водители путают действие повелительных и запрещающих знаков в реальных дорожных обстоятельствах.

Ситуация разворачивается следующим образом: перед перекрестком установлены два знака – "Уступить дорогу" (2.1) и "Движение прямо или направо" (4.4). Последний четко определяет разрешенные векторы движения для транспортных средств.

Авто канала напомнил ключевое правило: знак 4.4 относится к группе приказных знаков. В отличие от некоторых запрещающих знаков, он не предусматривает никаких льгот для местных жителей или работников офисов, расположенных рядом. Единственный вид транспорта, который имеет право игнорировать этот указатель – это маршрутные транспортные средства, движущиеся по четко установленному пути.

Ответ на тест по ПДД

Итак, в приведенной ситуации зеленый автомобиль имеет право продолжить путь исключительно прямо или осуществить поворот направо. Любые маневры налево являются грубым нарушением правил дорожного движения. Таким образом, правильным ответом в тесте является вариант под номером пять – поворот категорически запрещен.

Знание таких тонкостей ПДД позволяет водителям чувствовать себя уверенно на сложных развязках и избегать недоразумений с патрульной полицией. Подобные упражнения являются полезной разминкой для памяти как для новичков, так и для опытных водителей. Поэтому OBOZ.UA предлагает перейти сразу к решению следующего теста.

