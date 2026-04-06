Разрешен ли поворот налево? Тест на знание ПДД

От правильного выполнения водителями маневров на дороге зависит безопасность всех участников движения. Но умеете ли вы поворачивать в строгом соответствии с условиями ПДД – проверьте свои знания с помощью теста.

Его разработал и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами перекресток, на котором находится мотоциклист. Он намерен повернуть налево, о чем сигнализирует соответствующим световым указателем. Ответьте, разрешается ли водителю мотоцикла выполнить этот поворот:

разрешается; разрешается, если он там живет; разрешается, если он там работает; условия указаны в ответах 2 и 3; запрещается.

Чтобы определить, может ли мотоциклист повернуть здесь налево, нужно руководствоваться указаниями дорожных знаков, установленных перед перекрестком. Конечно, в этой ситуации речь идет о знаке 3.2. "Движение механических транспортных средств запрещено" с табличкой, которая указывает направление его действия. Если коротко, то механическое транспортное средство – это любое транспортное средство с двигателем: авто, мотоцикл, трактор, троллейбус, электромобиль мощностью более 3 кВт.

Как видим, мотоцикл под действие этого знака подпадает, а стрелка указывает, что его водителю запрещается поворачивать именно в левую сторону. Однако здесь важно вспомнить, что от требований знака 3.2 могут отступать водители транспортных средств, принадлежащих гражданам или обслуживающих граждан в этой зоне, либо обслуживающих предприятия, расположенные в обозначенной зоне.

Итак, получается, что наш мотоциклист все же может повернуть налево, но только при условии, что он там живет или работает в этой зоне. Правильным вариантом ответа на эту задачу является четвертый.

