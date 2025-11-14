Появилась цена Toyota RAV4 2026 года – доступный кроссовер подорожал

Кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года после официальной премьеры постепенно готовится покорять мировые рынки. Появилась еще одна цена автомобиля. Знаменитая доступная модель немного подорожала.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, цена Toyota RAV4 2026 в Австралии стартует с 45 990 местных долларов (около 30 000 долларов США). То есть машина осталась недорогой, но отмечается рост на 3730 в местной валюте.

Ранее сообщалось, что новая Toyota RAV4 6 поколения оказалась намного дороже предшественника – цена в Европе стартует с 45 000 евро.

На глобальном рынке теперь все модификации RAV4 являются гибридными кроссоверами. Базовый европейский вариант с передним приводом предлагает 183 л.с.

Такой автомобиль будут продавать в Европе и Японии, а в США этот вариант не появится. Также гибриды Toyota RAV4 предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. В наиболее энергоэффективной конфигурации машина предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге).

Стоимость Toyota RAV4 6 поколения для США пока не объявлена. Ожидается, что ценник приблизится к $35 000.

OBOZ.UA ранее рассказывал про долгожданный недорогой внедорожник Nissan.