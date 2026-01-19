Mazda остановит производство своих самых дешевых моделей. Фото

Самые дешевые модели Mazda скоро покинут рынок – в 2026 году остановят производство двух известных и некогда популярных автомобилей. Над преемниками этих машин в японской компании уже работают.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, кроссовер Mazda CX-3 и хэтчбек Mazda 2 скоро перестанут собирать. Эти модели устарели – они появились на рынке в 2014 году. Однако производитель регулярно проводил модернизации.

На смену CX-3 придет новый кроссовер Mazda CX-20. Возможно, эта компактная модель получит гибридную силовую установку. Вместо Mazda 2 (не путать с машиной на базе Toyota Yaris) тоже появится новинка. Пока неизвестно, какое название получит компактная модель.

Ранее седан и универсал Mazda 6 сняли с производства. На смену пришел электромобиль, у которого в Китае есть еще и гибридная модификация. Также кроссовер Mazda MX-30 в полностью электрической модификации решили больше не производить (гибрид останется).

Кроме того, долгожданная модель Mazda CX-5 3 поколения уже готова – соперник Toyota RAV4 и других недорогих автомобилей популярного сегмента поступил в продажу. Ожидается также, что в среднесрочной перспективе дебютирует новый родстер Mazda MX-5.

OBOZ.UA уже сообщал про нового недорогого соперника Tesla.