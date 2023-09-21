Новый удешевленный внедорожник Lexus впервые показали в сети. Фото

В Lexus готовы рассмотреть пожелания клиентов и выпустить пикап – традиционно удешевленный вариант крупного внедорожника, это практикуют многие автопроизводители. В сети даже впервые показали фото, на котором пофантазировали о возможном дизайне.

Об этом сообщает Motor1. Но, как и следовало ожидать, пикап Lexus будет существенно отличаться от других подобных ему машин. В японской компании даже рассматривают вариант электромобиля в таком формате.

Несмотря на то, что в концерне за пикапы отвечает Toyota, в Lexus готовы взяться за такую машину, если покупатели выразят достаточный энтузиазм. Это демонстрирует желание компании охватить наиболее широкую аудиторию.

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Интересно, что автомобиль, который пока не находится в разработке, в случае появления не будет основан на каком-либо пикапе материнской компании. То есть общих с Hilux, Tacoma или Tundra технических решений у новинки не появится.

Это логично, учитывая, что автопроизводитель размышляет об электрической модели, для которой придется разработать новую платформу. Стоит также рассчитывать на богатое оснащение и премиальный салон. Но точных деталей пока никто не предоставляет.

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