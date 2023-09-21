Доступную альтернативу Toyota Land Cruiser показали в Китае. Фото

Новый китайский кроссовер GAC Trumpchi ES9 является более доступной альтернативой Toyota Land Cruiser. У него похожие размеры и брутальный дизайн. Гибридную модификацию модели показали на фото и раскрыли детали.

О новинке сообщили на CarNewsChina. Большой кроссовер, который очень хочет казаться внедорожником, вытянулся в длину на 5110 мм при колесной базе в 2920 мм, ширина равна 1976 мм, а высота составляет 1780 мм.

GAC Trumpchi ES9 выглядит современно с довольно эффектной светотехникой и крупными воздухозаборниками, однако от сходства с Toyota LC отделаться невозможно.

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Новый GAC Trumpchi ES9 оснащен гибридной установкой на базе 2,0-литрового турбированного двигателя с электромотором суммарной мощностью 340 л.с. Батарея емкостью 25 кВтч обеспечивает запас хода на электротяге до 143 км. Общий запас хода равен 1215 км.

Автомобиль отправится в продажу уже этой осенью по цене от 41 000 долларов. Приблизительно в два раза дешевле в сравнении с Toyota.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом внедорожнике Mitsubishi, который станет гибридом и электромобилем.