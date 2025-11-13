Новый Nissan Juke показали впервые: каким будет недорогой кроссовер

Новый недорогой кроссовер Nissan Juke 3 поколения уже почти готов. Автомобиль впервые показали на фото до премьеры. Известно, что модель превратилась в электромобиль.

Знаменитый автомобиль получит преемника довольно скоро. Как стало известно Carscoops, премьера Nissan Juke 2026 модельного года приближается. На дороге даже появились тестовые прототипы. Но их дизайн скрывают под маскировочной пленкой.

Как и почти все автопроизводители, Nissan отказался от планов полной электрификации модельной линейки. Поэтому актуальный кроссовер Juke 2 поколения будут продавать параллельно с новым электрокаром.

Ожидается, что кроссовер Nissan Juke 3 поколения будет вдохновлен эффектным концептом Hyper Punk 2023 года. Хотя уже очевидно, что серийная машина получит менее эпатажный дизайн.

Платформу новинка разделит с новым Nissan Leaf, который в третьем поколении превратился в кроссовер. Запас хода ожидается на уровне 400 км.

