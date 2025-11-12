Новый недорогой практичный Hyundai всем понравится: что известно о машине

Новый пикап Hyundai станет практичным недорогим автомобилем с рамной конструкцией. В компании уверены, что машина всем понравится. Кое-что об этом автомобиле уже известно.

Подробности сообщает Motor1. Ожидается, что новая модель Hyundai получит эффективную гибридную силовую установку. В компании признают, что немного опоздали в сегмент пикапов, однако уверены в успехе своего автомобиля.

Ранее пикап показали на первом тизере, но подробности дизайна пока скрывают. Возможно, в линейке также появится SUV с полностью закрытым кузовом для тех, кому не подходит пикап.

Новинку подготовят без использования наработок General Motors – автопроизводители недавно заключили партнерство в сфере разработки коммерческого транспорта и пикапов. Такой автомобиль тоже появится, но это будет другая модель.

Возможно, новый Hyundai построят с использованием агрегатов Kia Tasman 2025 года. Он выступает на рынке против Ford Ranger и Toyota Hilux.

Двигатели Kia Tasman представлены мощным бензиновым 2,5-литровым мотором на 281 л.с. и 2,2-литровым дизелем мощностью 210 сил. Для машины предложили трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно заблокировать принудительно. Цена Kia Tasman – от 25 000 долларов.

