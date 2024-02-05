Новый недорогой маслкар Dodge представят совсем скоро. Фото

Недорогой маслкар Dodge Charger 2025 модельного года, который окажется основным соперником Ford Mustang, готовится к премьере. Машину нового поколения представят совсем скоро – 5 марта 2024 года.

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Об этом стало известно Motor1. Новинка отправится в продажу до конца 2024 года. Автомобиль уже выехал на дороги для завершающей стадии ходовых испытаний перед премьерой серийной машины, которая ожидается через месяц.

Машины вывели на дорожные испытания в штате Мичиган недалеко от штаб-квартиры автопроизводителя. Значит, модель находится на завершающей стадии разработки, ведь недавно ее дизайн полностью рассекретили.

Очевидно, что купе очень похоже на концепт, который в свое время взбудоражил публику. Новый Dodge Charger заменит в линейке сразу две машины: одноименный седан и купе Challenger.

На тесты выехала модификация Dodge Charger Daytona. Это электрический вариант. Ранее ожидалось, что других версий в линейке не появится. Теперь же есть информация, что бензиновый ДВС тоже предложат покупателям. Но не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор.

Электромобили Charger купить можно будет с одной из нескольких силовых установок. Заднеприводный вариант предложит около 450 л.с., а полноприводное купе получит мощность более 800 или даже 900 сил.

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