Новый недорогой кроссовер VW сделали круче и мощнее. Фото

Новый VW T-Roc 2 поколения уже рассекречен официально как долгожданный недорогой кроссовер. Теперь эту модель на базе Volkswagen Golf сделали круче и мощнее. Появились первые фото.

Видео дня

Кроссовер VW T-Roc опять станет очень популярным автомобилем у европейских покупателей. А Carscoops показывает новый Volkswagen T-Roc R – самый мощный, быстрый и крутой вариант кроссовера.

Очевидно, что дизайн автомобиля в топовом исполнении станет агрессивнее. Заменят бамперы, добавят крупные колесные диски. Но детали удастся рассмотреть уже после официальной премьеры.

Под капотом ожидается мощный мотор объемом 2 л с отдачей около 330 л.с. И только у такого кроссовера будет полный привод 4Motion. Также произойдут изменения в настройках шасси.

На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Предшественник разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров. В моторной гамме базовой машины предложат бензиновые и гибридные силовые установки. Сперва у покупателей будет выбор из вариантов на 114 и 148 л.с. на базе 1,5-литрового ДВС.

OBOZ.UA уже рассказывал про необычный внедорожник Toyota.