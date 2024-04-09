Новый недорогой кроссовер Skoda для семьи показали на свежих фото
Новый кроссовер Skoda Kodiaq 2024 модельного года ранее представили официально. Это относительно недорогой практичный автомобиль для большой семьи. Теперь автомобиль показали в деталях на свежих фото.
OBOZ.UA напоминает, что семейный кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения уже встал на конвейер. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид. Этому способствует новый дизайн Skoda Kodiaq, который дистанцирует машину от предшественника.
Внимание привлекают переосмысленная двухуровневая светотехника спереди и эффектные задние фонари. Эффектной выполнили новую линию остекления, острые линии и крупные воздухозаборники.
Салон Skoda Kodiaq 2024 выглядит премиально. Появились три шайбы в нижней части. Они отвечают за регулировку громкости аудиосистемы и работу климатической установки. Информация отображается на компактных 1,25-дюймовых цифровых дисплеях.
Автомобиль получил различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (148 л.с.), 2,0 л (201 л.с.) и дизельный 2,0 л (148 и 190 л.с.). Также впервые в линейке появился гибридный Skoda Kodiaq с силовой установкой на 201 л.с. Такой кроссовер может проезжать до 100 км исключительно на электротяге.
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