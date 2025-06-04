Новый мощный кроссовер Opel размером с Duster показали впервые. Фото

Популярная модель Opel Mokka выступает в тоже сегменте, что и бюджетник Renault Duster, и выполнена в похожих размерах. Однако недорогой немецкий автомобиль является более имиджевым предложением. А теперь он получил самый мощный вариант – его впервые показали на фото.

Видео дня

Самый дешевый кроссовер немецкого бренда на глобальном рынке недавно рассекретили после модернизации, а теперь решили сделать намного круче в топовом исполнении. Подробности стали известны Auto Express.

Новый Opel Mokka GSE 2026 модельного года возглавит линейку модели. Линейка автомобилей Opel GSE состоит из самых мощных вариантов.

Новый Mokka GSE не является исключением. Топовое исполнение подготовят на базе электрической модификации. Ожидается, что мощность силовой установки превысит 250 л.с.

После модернизации Opel Mokka 2025 сохранил знакомую внешность. Основные изменения сосредоточили в аккуратно обновленных бамперах и светотехнике. Если не сравнивать с дорестайлинговым кроссовером, то изменения трудно заметить. Вариант GSE получит новые цвета кузова и уникальные колесные диски.

Стандартный электромобиль Opel Mokka Electric выдает мощность 156 сил и предлагает запас хода 400 км. Цена Opel Mokka – около 27 000 евро за базовую модификацию. А Mokka GSE будет дороже.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый недорогой кроссовер Kia.