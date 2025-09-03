Новый кроссовер Suzuki оказался намного дешевле Дастера. Фото

Новый бюджетный кроссовер Suzuki Victoris 2026 модельного года дебютировал официально как автомобиль размером с Рено Дастер. Однако новинка оказалась намного дешевле.

На популярность сегмента кроссоверов Suzuki ответила очередным расширением своей линейки. Новый Suzuki Victoris оказался практичным бюджетным автомобилем. Подробности рассказали официально.

Это одна из двух новых моделей Suzuki, запланированных к дебюту в пределах 2025-2027 годов. Кроссовер Victoris немного крупнее других машин производителя с длиной кузова около 4,4 м. Дизайн полностью соответствует актуальному корпоративному стилю.

Главная особенность – цена Suzuki Victoris 2026 от 13 000 долларов. Базовый вариант оснащают 100-сильным бензиновым двигателем. Можно заказать и гибридную модификацию мощностью 115 л.с.

Производитель также готовит самый маленький автомобиль сегмента под своим именем. Ориентировочная длина кузова – менее 4 м. Это будет дешевый автомобиль с ценой до 10 000 долларов и простыми отделочными материалами.

