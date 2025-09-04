Новый кроссовер Duster стал мощнее для 2026 года. Фото

Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 3-го поколения рассекретили для 2026 модельного года. Этот автомобиль создали на базе уже привычного автомобиля, но сделали бюджетник мощнее.

Фактически, это топовый вариант Dacia Duster 2026 года. Автомобиль рассекретили официально. Однако такая модификация также появилась в линейке более крупного кроссовера Dacia Bigster. Скорее всего, моторную гамму родственных моделей Renault Duster и Renault Boreal тоже расширят.

Гибрид Dacia Duster и Bigster построили на базе 1,2-литрового турбомотора. Суммарная отдача составляет 154 л.с. Полный привод осуществляется подключением задней оси, которую приводит в движение электромотор.

Ранее сообщалось, что в следующем поколении знаменитый бюджетный кроссовер и вовсе станет электромобилем. Точную дату не называли, но пообещали больше подробностей в ноябре 2025 года. Скорее всего, такая машина появится к 2030 году. Во всяком случае, актуальная модель будет существовать минимум до этого времени.

Платформа Dacia Duster EV достанется от новых Renault 4 и Renault 5, а также от модели Nissan Micra и нового кроссовера Nissan Juke, который тоже станет электромобилем. Эта архитектура в том числе поддерживает полный привод.

