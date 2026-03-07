Новый Hyundai Tucson будет соперничать с Toyota RAV4: каким он будет

Новый недорогой кроссовер Hyundai Tucson опять будет соперничать с Toyota RAV4 и другими практичными автомобилями в самом популярном сегменте. Премьера долгожданного автомобиля приближается.

Видео дня

Про новый Hyundai Tucson 2027 модельного года напоминает Carscoops. Официально машину пока держат в секрете. Но уже известно, что стилистически новый Tucson будет совсем другим автомобилем.

Новый Hyundai Tucson 5 поколения уже выехал на дорожные испытания. Соответственно, дизайн скрывают под кожухом. Однако внешность машины уже полностью готова.

Производитель спешит, даже несмотря на то, что модель Hyundai Tucson не теряет своей популярности. Однако основные соперники от Toyota, Subaru и Mazda уже получили более современных преемников.

Дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал про кроссовер VW Tiguan.