Volkswagen создал очень дешевую альтернативу Passat: цена и фото

Новый седан VW Sagitar 2026 модельного года поступил в продажу как дешевая альтернатива Volkswagen Passat. Машина получилась очень крупной, при этом седан действительно доступный и выглядит современно.

OBOZ.UA напоминает, что бюджетную модель Volkswagen Sagitar L рассекретили ранее на первых фото. Внешне седан действительно напоминает Passat, хотя все модели VW похожи между собой.

Седан основан на VW Jetta, но намного крупнее. Длина составляет 4812 мм при колесной базе в 2731 мм, ширина – 1813 мм, а высота равна 1479 мм. Машина действительно большая.

Пока известно, что моторная гамма нового VW Sagitar L будет представлена бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 160 л.с. В дальнейшем не исключено появление других вариантов.

Цена Volkswagen Sagitar L – от $16 000. Хотя ранее сообщалось, что автомобиль будет стоить 20 000 долларов в базовом исполнении.

