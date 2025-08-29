Брутальный соперник RAV4 от Subaru получил новую цену. Фото

Новый Subaru Forester 6 поколения стал очередным соперником Toyota RAV4 в сегменте недорогих кроссоверов. Модель в самой брутальной модификации Wilderness получила цену для 2026 года.

Кроссовер Subaru Forester Wilderness 2026 модельного года ранее рассекретили официально. О рыночном дебюте машины сообщает Carscoops. Автомобиль предыдущей генерации в таком исполнении был популярным. Теперь появился современный преемник.

На кузове видны защитные элементы из темного пластика. Изменился дизайн бамперов, появились новые колесные диски и покрышки для бездорожья. Клиренс внедорожника Subaru Forester Wilderness почти составляет 24 см.

Также в оснащении появился датчик температуры заднего дифференциала. Полезное оборудование в составе полноприводной трансмиссии, которое поможет избежать перегрева.

Новый кроссовер Subaru 2026 модельного года предложат с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Цена Subaru Forester Wilderness – от 38 000 долларов. Стандартная модель начинается с 30 000 долларов.

