Новую недорогую модель Audi показали в неожиданном виде

Новая модель AUDI E5 Sportback 2026 года получилась недорогой машиной для премиального бренда. Этот автомобиль после официальной премьеры показали в неожиданном виде.

Видео дня

Машину показывает Sugar Design в Instagram. Виртуальный тюнинг AUDI E5 Sportback привлекает внимание благодаря другим колесным дискам и расширенным аркам. Хотя и стандартная машина получила эффектную внешность.

Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC. Для таких моделей в немецкой компании выделили отдельный бренд AUDI. С названием, идентичным оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 299, 407, 578 и 787 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные.

Это первый автомобиль удешевленной линейки, где в дальнейшем появятся и другие машины. Цена AUDI E5 Sportback – от 32 800 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый электромобиль из Китая.