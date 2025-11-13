Cayenne по-китайски, но в 10 раз дешевле: Great Wall удивил новой моделью

Китайский автопром не перестает удивлять копированием самых известных автомобилей мира. Судя по всему, в ближайшей перспективе это занятие им не надоест. Новая дешевая модель Great Wall – очередное подтверждение.

Про машину стало известно CarNewsChina. Это новый Ora 5, который присоединится к линейке моделей в ретро-стиле. Хотя на это указывают только круглые фары – в остальном производитель вдохновлялся довольно современными автомобилями.

Компактный 4,4-метровый китайский кроссовер Ora 5 почти полностью копирует дизайн Porsche Cayenne. Есть также элементы спорткара Porsche 911, но и это не помогло. Выглядит машина довольно нелепо.

Переднеприводный электрокар оснащен мотором мощностью 200 л.с. Запас хода Ora 5 – 480 и 580 км (по данным китайского производителя) в зависимости от выбранного батарейного блока. То есть в действительности примерно вдвое меньше.

В оснащении Ora 5 – бесключевой доступ, климат-контроль, датчики дождя и света, камеры кругового обзора, круиз-контроль, система автоматического торможения, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, ассистент парковки, подогрев сидений. Цена Ora 5 в 10 раз ниже в сравнении с Cayenne – от 15 000 долларов.

