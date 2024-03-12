Новая недорогая Skoda для семьи смутила специалистов. Фото

Новая Skoda Superb 2024 года дебютировала не так давно. Это один из недорогих представителей своего сегмента и популярный автомобиль для семьи. Однако машина смутила специалистов.

Автор Motor1 обратил внимание на необычное оформление салона Skoda Superb. На передней панели установлен новомодный цифровой щиток приборов с плоским монитором. Но над ним почему-то возвышается козырек – словно от старого автомобиля с цифровыми приборами.

Таким образом цифровой щиток выглядит странно и даже инородно – в общий стиль он просто не вписывается. При этом модель похвалили за хороший дизайн в целом.

Со сменой поколений внешность модели Skoda претерпела очень аккуратные изменения, машина узнаваемая. И в линейке останутся как лифтбек (который выглядит как седан), так и универсал Skoda Superb Combi.

Двигатели Skoda Superb 2024 модельного года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.).

В оснащении Skoda Superb – массаж сидений, ассистент парковки с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 14 динамиками.

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