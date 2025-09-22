Лучшие недорогие кроссоверы от экспертов: топ-3 надежных машин

Эксперты назвали самые надежные кроссоверы 2025 года среди современных недорогих машин. Это лучшие модели в сегменте, которые советуют покупать. Топ-3 представлен известными автомобилями.

Своим мнением поделились специалисты TopSpeed. Там назвали новые автомобили, которые надежно прослужат владельцу и не потребуют огромных вложений в частые ремонты. Стоит также отметить, что это очень практичные машины популярного формата.

Лучшие надежные и недорогие кроссоверы 2025 года:

Honda CR-V;

Toyota RAV4;

Mazda CX-5.

Как видно, список представлен недорогими массовыми моделями автомобилей. Это очень популярные машины. И, судя по всему, в этом случае покупатели не ошибаются.

Каждая машина отличается практичностью, высочайшей надежностью и хорошим оснащением. Выгодная стоимость владения – еще одно очевидное преимущество.

