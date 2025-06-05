Новая модель Toyota для семьи вдвое дешевле "Дастера" удивила практичностью

Новая модель Daihatsu Move 2025 года от Toyota оказалась вдвое дешевле знаменитого бюджетного кроссовера "Рено Дастер". При этом автомобиль оказался таким же практичным, что удивительно для машины такого размера.

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Недорогой автомобиль готовят к выходу на рынок. Подробности сообщили на сайте японской компании. Бюджетник Daihatsu Move сменил поколение для 2025 года и стал современнее.

Новый Daihatsu Move 7 поколения с экономичной силовой установкой предлагает практичность, которая сравнима с более крупными автомобилями.

Дизайн Daihatsu Move 2025 получился простой и аккуратный. При этом производитель предлагает несколько вариантов оформления передней части, чтобы удовлетворить вкусы разных покупателей.

Это распространенный подход для кей-каров, к сегменту которых относится новинка. В этом случае компактные размеры (3,4 м в длину) должны сочетаться с максимальной практичностью. Новый Daihatsu Move получил сдвижные пассажирские двери.

Покупателям предложат двигатели внутреннего сгорания мощностью 52 и 64 л.с. Комбинированный расход топлива – около 4,4 л/100 км. Цена Daihatsu Move 2025 – от 9500 долларов за базовый вариант.

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