Новая дешевая модель Ford всех взбудоражила: каким будет автомобиль

Новый недорогой автомобиль Ford для сегмента электрокаров привлек много внимания и по-настоящему всех взбудоражил. По мере постепенного приближения премьеры о машине появляется дополнительная информация.

Известно, что это пикап с практичным багажником, а такие машины очень вместительны. К премьере и последующим продажам модель готовят в 2027 году. Как стало известно InsideEVs, батарея электрокару Ford достанется небольшая для дополнительного удешевления модели.

Запас хода может составить примерно 300 км от батарейного блока емкостью 50 кВтч. А цена пикапа Ford EV составит примерно 30 000 долларов.

Производство модели Ford наладят на мощностях завода в Луисвилле, штат Кентукки (предприятие модернизируют), где до конца 2025 года остановят сборку кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair.

Недорогой пикап, который могут назвать Ford Ranchero (историческое имя для линейки компании) разработают на новой платформе Universal EV Platform. Это архитектура, которая не только оптимизирует разработку разных доступных электромобилей, но также позволяет сформировать более эффективный производственный процесс.

