Недорогую модель Mazda для энтузиастов показали в новом виде

Недорогой спорткар Mazda MX-5 – модель для настоящих автомобильных энтузиастов. Эта машина привлекает внимание покупателей низкой ценой и динамическими характеристиками. Родстер показали в новом виде.

Производитель уже намекал на разработку Mazda CX-5 нового поколения. Но точную информацию пока держат в секрете. Тем временем на канале TALKWHEELS пофантазировали о дизайне модели. Выглядит смело и свежо, при этом вполне узнаваемо.

Модель Mazda MX-5 остается очень популярной. Ранее сообщалось, что в США, на ключевом рынке для этой машины, продажи выросли на 130%.

И японский производитель не планирует отказываться от эффектной модели, а уже работает над следующим поколением. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

