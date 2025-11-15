Недорогой внедорожник Kia сделали максимально практичным. Фото

Новый недорогой внедорожник Kia Tasman 2025 года уже отправился в продажу как крепкая модель корейского производителя. Машину теперь сделали максимально практичной с помощью специальных деталей.

Как стало известно Carscoops, для нового Kia Tasman силами компании ARB подготовили набор модификаций и аксессуаров. В него входят более крупные колеса для сурового бездорожья, силовые бамперы, защитные элементы. дополнительная светотехника и различные модули для багажника. Подвеску автомобиля усилили и предложили варианты для повышения практичности.

Ранее стало известно, что для модели Kia Tasman запланировали жизненный цикл длиной 8-12 лет. В дальнейшем линейку расширят гибридной и даже полностью электрической модификациями.

Также появится крутой пикап по мотивам концепта Kia Tasman Weekender, который также известен как WKNDR. Этот внедорожник с расширенными колесными арками, увеличенным клиренсом и 35-дюймовыми покрышками BF Goodrich для бездорожья привлечет дополнительное внимание.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

