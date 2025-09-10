Недорогой соперник Skoda Octavia от Hyundai станет еще лучше
Недорогой седан Hyundai Elantra довольно успешно соперничает с Toyota Corolla и Skoda Octavia. Известно, что корейский производитель работает над новой машиной, которая во всем станет лучше предшественника.
Автомобиль следующего поколения недавно впервые показали до премьеры в ходе дорожных испытаний. Но много рассмотреть не удалось – кузов скрыли под плотным кожухом. Тем временем у Motor1 появились другие подробности.
Известно, что дизайн Hyundai Elantra 2026 года станет еще эффектнее. Появятся геометричные элементы, необычная светотехника и комбинированный декор.
Новая Hyundai Elantra будет построена на основе недорогой модели Kia K4 2025 года, которая уже официально рассекречена с кузовами седан и хэтчбек.
Стоит ожидать бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). А возглавит линейку спортивная модификация Hyundai Elantra N – производитель не намерен отказываться от этой машины. Сообщается, что седан могут оснастить увеличенным 2,5-литровым двигателем на 300 л.с.
OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Hyundai.