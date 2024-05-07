Недорогой Peugeot с нулевым расходом топлива вышел на украинский рынок. Фото

Новый Peugeot E-Rifter 2024 года – практичный недорогой электрокар. Соответственно, украинские покупатели оценят нулевой расход топлива. Вдобавок автомобиль отличается вместительным салоном и современным оснащением в сочетании с эффектным дизайном.

Детали о машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Электрический минивэн Peugeot E-Rifter получил современную внешность в соответствии с актуальным корпоративным стилем французской компании.

Появились новые затемненные фары с крупными тройными элементами дневных ходовых огней, глянцевая декоративная панель, бампер со сложной пластикой и переработанные задние фонари. Появились новые цвета кузова.

В оснащении Peugeot E-Rifter 2024 есть 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, разъемы USB-C и USB-A, розетка на 230 В. Салон предлагает до 7 мест.

В движение электрический Peugeot Rifter приводит мотор мощностью 136 л.с. (260 Нм крутящего момента). Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода 330 км. Цена электромобиля Peugeot E-Rifter 2024 модельного года – от 1 405 800 гривен за базовый вариант.

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